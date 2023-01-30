مارك أنتوني طليق جينيفر لوبيز يتزوج ملكة جمال باراغواي
بعد خطبة دامت 8 أشهر فقط، تزوج المطرب والممثل الأمريكي الشهير مارك أنتوني من شريكته ملكة جمال باراغواي "ناديا فيريرا" في زفاف مليء بالنجوم.
ويعد هذا الزواج الرابع للممثل البالغ من العمر 54 عاما، حيث كانت زوجته السابقة النجمة جينيفر لوبيز.
وحسب صحيفة "ديلي ميل"، حضر الحفل الذي أقيم في قاعة متحف بيريز للفنون في ميامي مجموعة من النجوم بما في ذلك ديفيد بيكهام صديق مارك القديم، الذي أدى دور اشبين العريس، كما حضرت سلمى حايك ولين مانويل ميراندا ولويس فونسي.
وبدت العروس (23 عاما) فاتنة في فستانها الأبيض، والتي يذكر أنها تُوجت ملكة جمال باراغواي عام 2021، وحصلت على المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال الكون، وكانت الوصيفة الأولى للهندية هارناز ساندو.
واتخذت ناديا صديقتها ماريا إيلينا توروكو زوجة رجل الأعمال الشهير كارلوس سليم دوميت، اشبينة لها.
ولم تحضر جينيفر لوبيز أو زوجها الحالي بن أفليك ولا طفلا مارك وجينفير البالغان من العمر 14 عاماً، ماكس وإيمى، بينما حضر ابنه "كروز" (17 عاما) الزفاف، إلى جانب كريستيان (21 عاما) ورايان (19 عاما) اللذين انجبهما من طليقته الممثلة دايانارا توريس.