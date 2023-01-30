مارك أنتوني طليق جينيفر لوبيز يتزوج ملكة جمال باراغواي

ويعد هذا الزواج الرابع للممثل البالغ من العمر 54 عاما، حيث كانت زوجته السابقة النجمة جينيفر لوبيز.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، حضر الحفل الذي أقيم في قاعة متحف بيريز للفنون في ميامي مجموعة من النجوم بما في ذلك ديفيد بيكهام صديق مارك القديم، الذي أدى دور اشبين العريس، كما حضرت سلمى حايك ولين مانويل ميراندا ولويس فونسي.