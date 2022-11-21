السعودية موضي الشمراني تستعد للغناء لجماهير كأس العالم
تحيي الفنانة السعودية موضي الشمراني، اليوم الإثنين، حفلًا غنائيًا لجماهير كأس العالم في الدوحة، يتوقع أن يحضره الآلاف من المشجعين الذين يمثلون منتخبات الدول المشاركة في المونديال.
وأعلن القائمون على البيت السعودي، وهو مكان مفتوح أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم في منطقة كورنيش الدوحة الحيوية، عن حفل "الشمراني" الذي سيقام، عند الثامنة مساءً، وسيكون حضوره مجانيًا.
و"الشمراني" مطربة شعبية سعودية، مواليد، العام 1972، بدأت مسيرتها من مدينة جدة، في العام 1995، بإحياء حفلات الأعراس لتحقق شهرة كبيرة تجاوزت حدود السعودية، إلى دول الخليج المجاورة، قبل أن تظهر خلال السنوات القليلة الماضية، في حفلات غنائية برفقة فنانات سعوديات شهيرات.
وشهد البيت السعودي، يوم الأحد، الافتتاح الرسمي له، ليصل سريعًا إلى طاقته الاستيعابية القصوى مع حضور آلاف المشجعين السعوديين والعرب والأجانب الذين شاهدوا حفل افتتاح المونديال ومباراته الأولى على شاشات عملاقة نُصبت في المكان.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من البيت السعودي المقام على مساحة 18 ألف متر مربع، امتلاء المكان بالحضور.
وعلى أطراف المنطقة المفتوحة التي يشكلها البيت السعودي، تتوزع 10 أجنحة تتيح للزوار تجربة العديد من الفعاليات، بجانب مشاهدة مباريات المونديال.
ويتاح للزوار مشاهدة عروض فنية وفلكلورية، منها أداء العرضة النجدية والسامري، أو لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضيًا في جناح الأحلام عبر تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى تجربة التصوير بقمصان المنتخب السعودي إلى جوار لاعبي المنتخب افتراضيًا.
كما يتاح للمشجعين تجربة تذوق الأكلات الشعبية والقهوة السعودية في الجناح الثقافي، ومتاحف تعرض منجزات المنتخب السعودي التاريخية ومراحل تطوره، وأسماء لاعبيه منذ تأسيسه.
وتستهدف الرياض من البيت السعودي الذي يستقبل زواره طيلة فترة إقامة المونديال الذي يستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، التعريف بالفن والثقافة السعودية، وإبراز الإرث العريق الذي تكتنزه المملكة بحسب القائمين على البيت.
يُشار إلى أن حفل "الشمراني" هو الأول على مسرح البيت السعودي من ضمن جملة من الفنانين السعوديين الذين سيحيون حفلات غنائية لجماهير المونديال.