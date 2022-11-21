السعودية موضي الشمراني تستعد للغناء لجماهير كأس العالم

تحيي الفنانة السعودية موضي الشمراني، اليوم الإثنين، حفلًا غنائيًا لجماهير كأس العالم في الدوحة، يتوقع أن يحضره الآلاف من المشجعين الذين يمثلون منتخبات الدول المشاركة في المونديال.

وأعلن القائمون على البيت السعودي، وهو مكان مفتوح أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم في منطقة كورنيش الدوحة الحيوية، عن حفل "الشمراني" الذي سيقام، عند الثامنة مساءً، وسيكون حضوره مجانيًا.