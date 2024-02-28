"نقطة انتهى".. ما تخافه يحدد مصيرك (فيديو)

بعد مجموعة الإعلانات الترويجية التي نشرتها شركة سيدرز آرت (الصبّاح إخوان) على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي لأبطال مسلسل "نقطة انتهى": عابد فهد، وندى أبو فرحات، وأنس طيارة، وعادل كرم، باتت الصورة أوضح عن عمق الصراع الذي تدور في فلكه الشخصيات، والقائم بشكل أساسي حول موضوعة الخوف.

عابد فهد يبدو متوتراً إلى أقصى درجات التوتر وهو يقول: الخوف هو سبب كل شي.. ويمكن لو ما خفت أو واجهت كانت تغيرت كتير أشياء.. بس كأنه الخوف بيموتنا ونحنا عايشين".

بدورها، تظهر ندى أبو فرحات في البرومو مقهورة ومن كلامها يبدو أنها مخدوعة بطريقة ما، إذ تقول: "تعبت.. بدي أطوي الصفحة خلص.. ما بقا إلي جلادة لا عاتب، ولا ازعل، ولا شي، ما بعرف أنا ليه بعصّب، كل ما حب حدا بدو يأذيني".