كيم كارداشيان تلعب دور البطولة في مسلسل رعب أمريكي

قال المنتج والمؤلف والمخرج الأمريكي رايان مورفي، الإثنين، إن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ستتجه للتمثيل في الموسم القادم من مسلسل "أمريكان هورور استوري" (قصة رعب أمريكية)، الذي سيذاع على شبكة (إف.إكس) التلفزيونية.

وستشارك كارداشيان في دور البطولة مع إيما روبرتس في الموسم الثاني عشر من مسلسل الرعب المأخوذ من رواية "ديليكت كونديشن" (حالة حساسة)، التي من المقرر أن تطرح في الأسواق في آب أغسطس.