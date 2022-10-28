وفاة جيري لي لويس أسطورة الروك أند رول الأمريكي

توفي، اليوم الجمعة، أسطورة موسيقى "الروك أند رول" والمغني الأمريكي المثير للجدل، جيري لي لويس عن عمر ناهز الـ87 عامًا، بحسب ما أعلنه وكيله الذي أكد أن الوفاة "طبيعية".

ووفقًا لمجلة "بيبول"، يُعرف لويس بلقب "The Killer" أو "القاتل" وهو مغنٍ وعازف بيانو أمريكي، وينظر إليه على أنه أول الرجال الجامحين في عالم الروك آند رول.

وكان لويس قد تعرض لجلطة دماغية خفيفة، في آذار/ مارس 2019، وعلى الرغم من وضعه الصحي، إلا أنه كان حريصًا على تأليف الموسيقى.

وكانت حياة "لويس" حافلة بالألبومات والجوالات في جميع أنحاء العالم، وكان ألبوم Man Standing، أكثر ألبوماته مبيعًا، حيث حقق مبيعات لأكثر من مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.