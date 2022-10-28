وفاة جيري لي لويس أسطورة الروك أند رول الأمريكي
توفي، اليوم الجمعة، أسطورة موسيقى "الروك أند رول" والمغني الأمريكي المثير للجدل، جيري لي لويس عن عمر ناهز الـ87 عامًا، بحسب ما أعلنه وكيله الذي أكد أن الوفاة "طبيعية".
ووفقًا لمجلة "بيبول"، يُعرف لويس بلقب "The Killer" أو "القاتل" وهو مغنٍ وعازف بيانو أمريكي، وينظر إليه على أنه أول الرجال الجامحين في عالم الروك آند رول.
وكان لويس قد تعرض لجلطة دماغية خفيفة، في آذار/ مارس 2019، وعلى الرغم من وضعه الصحي، إلا أنه كان حريصًا على تأليف الموسيقى.
وكانت حياة "لويس" حافلة بالألبومات والجوالات في جميع أنحاء العالم، وكان ألبوم Man Standing، أكثر ألبوماته مبيعًا، حيث حقق مبيعات لأكثر من مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.
وفي العام 2004، صنفته مجلة "رولينج ستون" في المرتبة 24 في قائمة أعظم 100 فنان على الإطلاق.
وعلى الرغم من مسيرته الحافلة كواحد من الرواد الأصليين لموسيقى الروك أند رول، إلا أن حياة لويس كانت مليئة بالمآسي الشخصية والمشاكل الصحية والفضائح، حيث توفي اثنان من أبنائه في حوادث غريبة.
وكان ابنه ستيف، البالغ من العمر 3 سنوات، قد غرق في حمام سباحة، بينما توفي ابنه جيري في حادث انقلاب سيارة، وتوفيت اثنتان من زوجاته أيضًا في وقت مبكر.
وكان لإدمانه على المخدرات والكحول، رد فعل سلبي على حياته وصحته، حيث أحدثت ثقبًا في معدته، في العام 1981، ويبدو أنها كانت من أسباب وفاته.
وأحدث أيضًا زواجه من ميرا جيل براون، ابنة عمه القاصر البالغة من العمر 13 عامًا تأثيرًا سلبيًا على حياته المهنية، حيث تسبب الكشف عن زواجه بمقاطعة موسيقاه ووضعه على القائمة السوداء لفترة من الوقت.