الكشف عن كواليس المشهد الأخير من مسلسل "الزند"

وبمجرد انتهاء تصوير المشهد الأخير، انطلقت الزغاريد من فريق العمل، معربين عن سعادتهم بانتهاء المسلسل، وعلق المخرج السوري على الفيديو: "تم بعون الله تصوير آخر مشاهد من مسلسل الزند".

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والمشاهير مع المنشور، مباركين لفريق العمل بانتهاء تصوير المسلسل.