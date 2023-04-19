الكشف عن كواليس المشهد الأخير من مسلسل "الزند"
أعلن المخرج السوري سامر البرقاوي انتهاء تصوير مسلسل "الزند" الذي يُعرض ضمن دراما رمضان الحالي.
وشارك البرقاوي عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" مقطع فيديو وفقًا لموقع "فوشيا" أظهر من خلاله أجواء كواليس التصوير المشهد الأخير من مسلسل "الزند"
وتبين وجود مواجهة بين الفنان تيم حسن الذي يؤدي دور "عاصي الزند" والفنان "جابر جوخدار" بشخصية "محمود آغا".
وبمجرد انتهاء تصوير المشهد الأخير، انطلقت الزغاريد من فريق العمل، معربين عن سعادتهم بانتهاء المسلسل، وعلق المخرج السوري على الفيديو: "تم بعون الله تصوير آخر مشاهد من مسلسل الزند".
وتفاعل عدد كبير من الفنانين والمشاهير مع المنشور، مباركين لفريق العمل بانتهاء تصوير المسلسل.
ومسلسل "الزند" دراما تاريخية سورية، تدور أحداثه حول شاب يدعى عاصي يواجه أكبر تحدٍّ في حياته بعد عودته من الخدمة العسكرية ليجد نفسه وسط مؤامرات خطيرة أطرافها شخصيات ذات سلطة في ولاية الشام قبيل الحرب العالمية الأولى.
والعمل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر برقاوي، وإنتاج شركة الصباح.