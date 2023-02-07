بعبارات مؤثرة.. مشاهير سوريا يتضامنون مع ضحايا الزلزال المدمر
عبّر مشاهير وفنانون سوريون داخل البلاد وخارجها عن تعاطفهم وتضامنهم مع مواطنيهم في المحافظات السورية الحدودية مع تركيا، التي تعرضت فجر الإثنين لزلزال عنيف أسفر عن آلاف القتلى والمصابين في البلدين، ودماراً هائلاً.
وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وكان مركزه تركيا، في ساعة مبكرة من يوم الإثنين، عدة محافظات سورية، وأسفر عن انهيار عدة أبنية في اللاذقية وحماة وحلب وإدلب ووقوع مئات القتلى.
وبلغ عدد الذين قُتلوا في سوريا في حصيلة غير نهائية إثر هذا الزلزال العنيف، وعشرات الهزات الارتدادية التي أعقبته، أكثر من ألف شخص، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة إذ لا يزال عدد كبير جدًا من الأشخاص تحت الأنقاض.
وخصص مشاهير سوريا تدويناتهم عبر حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع ذوي القتلى والمصابين، ونشر بعض الصور التي أظهرت ما خلّفه الزلزال العنيف من أضرار بشرية ومادية.
وقال الفنان ياسر العظمة في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "امتلأ قلبي بالحزن والأسى على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بلادي سوريا".
وأضاف: "أتقدم بأصدق مشاعر المواساة والتعزية، لأهل المرحومين والمفقودين في حلب واللاذقية وحماه وإدلب وفي أي مكان آخر طاله الزلزال . سائلاً المولى أن يلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل".
ونشر الإعلامي مصطفى الأغا صورة لأحد ضحايا الزلزال، قائلاً: "العناق الأخير في #سوريا اب يحتضن ابنه ويموتان معاً في #زلزال_سوريا #زلزال_سوريا_تركيا، رحم الله كل من توفى والشفاء العاجل للمصابين والإنقاذ العاجل لمن هم تحت الأنقاض".
وتابع: "الآن وقت اليد الواحدة لسورية واحدة متوحدة قوية بأبنائها ولأجل أبنائها جميعاً بدون تفريق مهما تعاظمت الخلافات".
وكتبت الفنانة أصالة نصري: "يا رب احفظ أهلنا وأحبتنا بسوريا ولبنان وتركيا وكل مكان.. خبر بيوجع القلب وما عنّا غير الدعاء والمساعده وندور كيف بتقدر نوصل.. الله يكون بعونهم ويعينّنا لنساعد".
وأشار الفنان عابد فهد إلى ضرورة تقديم الدعم والمساندة للسوريين في ظل هذه الكارثة، قائلاً: "يا جماعة #سوريا مع كل العزاء للضحايا في#تركيا ولكن سوريا الحبيبة بأمس الحاجة لهذه المساعدات هي في حالة طوارئ لا تحتاج إلى تردد هناك أطفال تحت الأنقاض ليس هناك مبرر للتأخير في اتخاذ موقف رجولة".
وكتبت الفنانة والمخرجة رشا شربتجي: "اللهم رحمتك وعونك، اللهمّ ارحم موتانا واشفِ المصابين يا رب".
وأعاد الفنان عارف الطويل نشر مجموعة من الصور التي أظهرت حجم الأضرار الهائلة للزلزال، وصور بعض القتلى الذين قضوا تحت الأنقاض.
وخصصت الفنانة لورا أبو أسعد تدوينتها عبر حسابها في منصة "إنستغرام" للدعاء لبلادها في هذا المصاب، وكتبت: "يا رب تلطف بالبلاد والعباد يا رب ارحم بلدي وأهل بلدي وكل الناس بالبلاد اللي جنبنا مالنا غيرك يا رب".