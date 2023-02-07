بعبارات مؤثرة.. مشاهير سوريا يتضامنون مع ضحايا الزلزال المدمر

وبلغ عدد الذين قُتلوا في سوريا في حصيلة غير نهائية إثر هذا الزلزال العنيف، وعشرات الهزات الارتدادية التي أعقبته، أكثر من ألف شخص، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة إذ لا يزال عدد كبير جدًا من الأشخاص تحت الأنقاض.

وخصص مشاهير سوريا تدويناتهم عبر حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع ذوي القتلى والمصابين، ونشر بعض الصور التي أظهرت ما خلّفه الزلزال العنيف من أضرار بشرية ومادية.

وقال الفنان ياسر العظمة في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "امتلأ قلبي بالحزن والأسى على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بلادي سوريا".

وأضاف: "أتقدم بأصدق مشاعر المواساة والتعزية، لأهل المرحومين والمفقودين في حلب واللاذقية وحماه وإدلب وفي أي مكان آخر طاله الزلزال . سائلاً المولى أن يلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل".