وفاة الفنان المصري مصطفى درويش

توفي الفنان المصري مصطفى درويش بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان الراحل قد ظهر عبر حسابه على السوشيال ميديا قبل ساعات من وفاته، حيث كان يشتكي من عدم قدرته على النوم في ظل تضارب المواعيد وخروج الجميع من إجازة طويلة اعتادوا فيها على السهر.

البعض تحدث عن كون السبب في رحيل بطل مسلسل "100 وش"، هو تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، لكن النقابة لم تعلن بعد عن الأسباب الطبية التي أدت لوفاته.

وعبرعدد كبير من النجوم عن حزنهم لرحيل الفنان الشاب الذي شارك في نحو 30 عملا فنيا، كان آخرها 3 مسلسلات عرضت في شهر رمضان.