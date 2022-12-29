برلنتي عامر تنشر فيديو لسعد الصغير يتوسل للعودة إليها.. والأخير يرد

ورد سعد الصغير على الفيديو بالخروج في بث مباشر عبر حسابه في "فيسبوك"، أكد فيه أنه صمت كثيرا على تصرفاتها، مشيراً إلى أن جميع الفيديوهات التي تقوم بنشرها قديمة، وكانت قبل الحادث المثبت بمحضر رسمي، بحسب قوله.

وقال سعد الصغير: "سكت كتير عليها والناس ظلموني بسببها، ومش هتكلم بأسلوبها دي وحدة لسه خارجة من الحبس، حرام أنا عندي عيال والناس بتتكلم".

وأضاف: "كل ما ينشر من جهتها بخصوص أزمتي معها ليس له أساس من الصحة، والجميع يعلم أن برلنتي كانت في حالة سكر بشارع الهرم وتم القبض عليها، ولم أذهب إليها نهائيًا".

وكشف المطرب المصري عن رغبته في التنازل عن ما حدث معها أثناء تواجدها في القسم خلال أزمتهما الأخيرة والتشابك بالأيدي بينهما، قائلاً: "كنت أريد التنازل من أجل عدم دخول والدة برلنتي للحجز، لكن هذا الأمر كان سيعود بالضرر علي شخصيًا".