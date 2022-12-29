برلنتي عامر تنشر فيديو لسعد الصغير يتوسل للعودة إليها.. والأخير يرد
نشرت الراقصة المصرية برلنتي عامر، الزوجة الثانية لمواطنها المطرب الشعبي سعد الصغير، اليوم الخميس، مقطع فيديو للأخير، ظهر فيه وهو يتوسل للعودة إليها، ما دفعه للرد قائلاً: "مش هرد بأسلوبها حرام أنا عندي عيال".
وقبل أيام، تشاجر سعد الصغير وبرلنتي عامر بالأيدي، ما أدى إلى إصابته والتقدم ببلاغ ضدها يتهمها بالاعتداء عليه وسرقته.
وظهر المطرب الشعبي المصري في الفيديو الذي نشرته طليقته عبر حسابها في "إنستغرام"، ويبدو أنه قد أرسله لها سابقا، وهو يقوم بالصلاة، ثم وضع المصحف ليقسم بعدم خيانته لها، في إشارة منها لتكذيب ما قاله بشأن أنه لم يطلب العودة إليها بعد الطلاق.
وعلقت برلنتي عامر على الفيديو موجهة رسالة لطليقها بالقول: "أنا مالي، ابعد عني، أنا منزلالك قدام الناس كلها علشان تبعد عن حياتي من فضلك".
ورد سعد الصغير على الفيديو بالخروج في بث مباشر عبر حسابه في "فيسبوك"، أكد فيه أنه صمت كثيرا على تصرفاتها، مشيراً إلى أن جميع الفيديوهات التي تقوم بنشرها قديمة، وكانت قبل الحادث المثبت بمحضر رسمي، بحسب قوله.
وقال سعد الصغير: "سكت كتير عليها والناس ظلموني بسببها، ومش هتكلم بأسلوبها دي وحدة لسه خارجة من الحبس، حرام أنا عندي عيال والناس بتتكلم".
وأضاف: "كل ما ينشر من جهتها بخصوص أزمتي معها ليس له أساس من الصحة، والجميع يعلم أن برلنتي كانت في حالة سكر بشارع الهرم وتم القبض عليها، ولم أذهب إليها نهائيًا".
وكشف المطرب المصري عن رغبته في التنازل عن ما حدث معها أثناء تواجدها في القسم خلال أزمتهما الأخيرة والتشابك بالأيدي بينهما، قائلاً: "كنت أريد التنازل من أجل عدم دخول والدة برلنتي للحجز، لكن هذا الأمر كان سيعود بالضرر علي شخصيًا".
يشار إلى أن الراقصة برلنتي عامر هي الزوجة الثانية لسعد الصغير بعد زوجته الأولى والدة أبنائه، وكانا قد انفصلا قبل 5 أشهر قبل أن يعودا في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لتلحق بهما أزمتهما الأخيرة والتشابك بالأيدي، وتحول الشجار إلى ساحات القضاء.