إشادة بردة فعل أمير عيد في "رامز نيفر إند"

فاجأ مغني فرقة "كايروكي" المصرية أحمد عيد، متابعي برنامج المقالب الشهير لمواطنه الفنان رامز جلال "رامز نيفر إند"، بهدوئه وعدم ظهور أي انفعال عليه في البرنامج.

واستضاف رامز جلال، الفنان عيد، كضحية جديدة لبرنامجه "رامز نيفر إند"، حيث وقعت القرعة عليه في "المطعم الطائر".

وبعد حوار قصير مع أمير عيد، وفقرة الشيف، أخذ المطعم بالاهتزاز بقوة، لكن أمير عيد وعلى خلاف بقية النجوم الذين تمت استضافتهم، لم يبد أي ردة فعل، وحافظ على هدوئه وثباته.

ومع نهاية الحلقة، وإظهار رامز جلال لنفسه أمام أمير عيد، لم تختلف ردة فعله، إذ حافظ على ذات ملامح الهدوء، في الوقت الذي علق فيه قائلا إنه "كان يعتقد أنها نهايته".