إشادة بردة فعل أمير عيد في "رامز نيفر إند"
فاجأ مغني فرقة "كايروكي" المصرية أحمد عيد، متابعي برنامج المقالب الشهير لمواطنه الفنان رامز جلال "رامز نيفر إند"، بهدوئه وعدم ظهور أي انفعال عليه في البرنامج.
واستضاف رامز جلال، الفنان عيد، كضحية جديدة لبرنامجه "رامز نيفر إند"، حيث وقعت القرعة عليه في "المطعم الطائر".
وبعد حوار قصير مع أمير عيد، وفقرة الشيف، أخذ المطعم بالاهتزاز بقوة، لكن أمير عيد وعلى خلاف بقية النجوم الذين تمت استضافتهم، لم يبد أي ردة فعل، وحافظ على هدوئه وثباته.
ومع نهاية الحلقة، وإظهار رامز جلال لنفسه أمام أمير عيد، لم تختلف ردة فعله، إذ حافظ على ذات ملامح الهدوء، في الوقت الذي علق فيه قائلا إنه "كان يعتقد أنها نهايته".
ويبدو أن هدوء أمير عيد، استفز مقدم البرنامج رامز جلال، الذي رد بالقول: "ليه مشاعرك لجوة مش لبرة".
بينما أكد أمير عيد: "كنت بفكر إنها خلصت خلاص وحموت في الآخر بمطعم".
وأشاد متابعون بردة فعل أمير عيد، حيث غلبت على التعليقات روح الفكاهة، بينما اعتبر آخرون أن ردة فعله تدل على عدم علمه بما سيحدث له في البرنامج.
وقال متابع: " أمير عيد هو الوحيد ( اللي ما اتفقوا معاه ع المقلب ) وكانت ردة فعله طبيعية بس اللي بيتفقوا معاهم ع المقلب يعملوا رياكشنات".
ورأى آخر: "امير عيد اكثر رياكشن حقيقي في برنامج رامز".
بينما أشادت متابعة بهدوء أمير عيد: "يارب ارزقني هدوء أمير عيد مع رامز".
وأيدها متابع: "انا نفسي في ربع برود امير عيد في حلقة رامز دا و متأكد اني هكون بني ادم احسن من اللي عليه دلوقتي".
وعلقت متابعة: "نفسي اوصل لدرجه السلام النفسي اللي عند امير عيد وهو بيقول لرامز وهو لسه في باقي انا كنت خلاص فاكر ان حياتنا انتهت".