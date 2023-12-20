نيكولاس كيج: أرغب في تصوير فيلم في السعودية

كشف النجم العالمي الأمريكي نيكولاس كيج عن رغبته في تصوير فيلم في المملكة العربية السعودية.

وقال كيج، خلال حضوره أخيرًا مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة: "أريد أن أصور فيلمًا في السعودية وأعتقد أني سأنجح في ذلك”.

وعبر عن "حماسته إزاء فكرة تصوير فيلم في السعودية"، مؤكدًا أن "المملكة تحظى بإمكانيات كبيرة في مجال صناعة السينما".

يذكر أن آخر أفلام نيكولاس كيج "Dream Scenario"، حقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم.