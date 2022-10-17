بلاغ يطالب بإحالة شيرين وحسام حبيب للمحاكمة العاجلة



تقدم المحامي المصري سمير صبري بأول بلاغ للنائب العام ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها ومواطنها الفنان حسام حبيب، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما لتعاطيهما المخدرات.

واستند البلاغ إلى شهادة شقيق شيرين عبد الوهاب ووالدتها وذلك على سند من القول إنه واستمراراً لمسلسل الفضائح التي ظهرت في الفترة الأخيرة بين المبلغ ضدهما، والتي نشرت على جميع وسائل الإعلام وجميع منصات السوشيال ميديا، وانشغل فيها الجميع في إساءة إلى الفنانين المصريين المفترض أنهم يمثلون الفن المصري ذي الرسالة السامية.

وجاء في البلاغ: "أساء المبلغ ضدهما بالعديد من أفعالهما التي تظهر بين الحين والآخر، إلا أن هذه المرة ظهر شقيق المبلغ ضدها الأول محمد عبد الوهاب على شاشة إحدى القنوات الفضائية عبر مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج الحكاية الذي يبث على شاشة MBC مصر الفضائية، والذي أكد أن المبلغ ضدهما يتعاطيان المواد المخدرة في الشقة الخاصة بهما".

وتطرق البلاغ إلى قيام شقيق شيرين بنقلها إلى المستشفى لعلاجها من الإدمان وهو ما أكدته والدة المبلغ ضدها الأولى، مما يؤكد على ارتكاب المبلغ ضدهما لهذا الفعل الإجرامي بتعاطي المواد المخدرة.

وقال صبري في بلاغه: "هذه ليست المرة الأولى للمبلغ ضدها فقد سبق أن قامت السلطات الأمنية باحتجازها في مطار القاهرة بعد ضبطها بأقراص مخدرة (ترامادول) داخل الشنطة الخاصة بها، مما يؤكد سبق ارتكاب الفعل قبل ذلك". وتابع: "ما قامت به شيرين وحسام من فعل إجرامي يستوجب العقاب، حيث توافر أركان جريمة تعاطي المواد المخدرة التي تستوجب إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية".

ويأتي البلاغ عقب ما أثير مؤخراً بشأن شيرين عبد الوهاب واعتداء شقيقها عليها، واللجوء لطليقها حسام حبيب، وقيام شقيقها بإدخالها مستشفى الأمراض النفسية، وسط تضارب التصريحات والاتهامات بين شيرين وحسام من ناحية، وشقيقها ووالدتها من ناحية أخرى، بالرغم مما شهدته الفترة الأخيرة من خلافات في ساحات المحاكم وحرب تصريحات بين شيرين وطليقها.