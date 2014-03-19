شريف منير يغلق حسابه على الفيس بوك نهائيا

أعلن الفنان شريف منير، عن إغلاق حسابه الشخصي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نهائيا، بعد أن علم بوجود عدد من جرائم النصب والاحتيال ترتكب باسمه، عن طريق الموقع الشهير.

وقال النجم المصري في بيان له، إن "هناك بعض الأشخاص استغلوا تواصله مع محبيه بنفسه على الصفحة، وأنشأوا حسابات مزيفة شبيهة بحسابه الشخصي من حيث الصور والمعلومات، ومن خلالها طلبوا أموالا من بعض الهواة بحجة تدريبهم والاستعانة بهم في أعمال درامية".

وأخلى مسؤوليته عن عمليات النصب، التي سيجري لاحقا فيها استغلال اسمه على "الفيس بوك"، أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.