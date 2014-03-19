صور .. تكريم نجوم الفن والإعلام في المركز الكاثوليكي

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

مركز مصري متخصص بالسينما، يكرم أسر الشهداء وبعض رموز المجتمع من فنانين ومثقفين.