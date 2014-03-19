صور .. تكريم نجوم الفن والإعلام في المركز الكاثوليكي

كرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، الثلاثاء، أسر الشهداء وبعض رموز المجتمع من فنانين ومثقفين.
كان من بين المكرمين الدكتورة ليلى تكلا، والناقدة آمال بكير والكاتب والروائي يعقوب الشاروني، والفنانات شهيرة وعفاف شعيب ومها أبو عوف وندى بسيوني، والدكتورة منى الصبان، والإعلاميات سلمى الشماع وبسمة وهبة وسناء منصور، والسيدة مرجريت توفيق والدة الفنان هاني رمزي، والسيدة رانيا رفعت، وماما ماجي، والمستشارة تهاني الجبالي، والدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور وسيم السيسي، والفنان لطفي لبيب، والصحفية نشوى الحوفي، ومدربة الأسود فاتن الحلو، والفنانة منال سلامة وتسلمت درع التكريم ابنتها، واللواء باقي زكي واسم اللواء الشهيد نبيل فراج وتسلمت درع التكريم السيدة حرمه، واسم الرقيب محمد طه واسم الشهيدة مريم أشرف وتسلمتها والدتها نرمين مجدي، واسم الشهيدة مريم نبيل وتسلمتها والدتها هويدا رفعت .
حضر الحفل الفنان هاني رمزي وشقيقيه المستشار أمير رمزي والدكتور إيهاب رمزي .