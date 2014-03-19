صور.. نانسي عجرم تطرح ألبومها الجديد الخميس

ينتظر محبو الفنانة نانسي عجرم بفارغ الصبر، ألبومها الغنائي الجديد "نانسي 8"، المقرر طرحه الخميس 20 آذار/ مارس، للاستمتاع بمتابعة العرض الأول لفيديو كليب "ما تجي هنا"، الذي صورته تحت إدارة المخرج جو بو عيد، عبر شاشة الشركة المنتجة للألبوم "أرابيكا ميوزك".
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من كليب الأغنية الجديدة "مش فارقة معاي"، التي صورتها النجمة اللبنانية، من ألبومها الجديد، مع المخرج سعيد الماروق، حيث يروي الفيديو قصة حب تجمع نانسي وحبيبها المغرم بالهارلي دايفينسون.
على صعيد آخر، تضيء نانسي عجرم سماء مهرجان "موازين إيقاعات العالم"، في حفل تحييه ضمن فعاليات المهرجان الـ 13، على مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط، الأحد 1 حزيران/ يونيو المقبل.