صور.. نانسي عجرم تطرح ألبومها الجديد الخميس

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محبو النجمة اللبنانية ينتظرون العرض الأول لفيديو كليب "ما تجي هنا"، الذي صورته تحت إدارة المخرج جو بو عيد"