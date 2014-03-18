صور .. منة فضالي تواصل نشر صورها الساخنة على "الفيسبوك"

أبهرت الفنانة منة فضالي جمهورها بإطلالتها المثيرة الساخنة، من خلال الصور التي قامت بنشرها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، خلال خضوعها لإحدى جلسات التصوير.

وأشعلت منة قلوب معجبيها بإرتدائها فستان أسود عاري من منطقة الكتف، وشفاف يبرز مفاتنها، مما جعل الصور تنال إعجاب عدد كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتادت الفنانة المصرية خلال الأسبوع الماضي على نشر صور مثيرة لها على صفحتيها بموقعي تويتر وفيس بوك، وبملابس ساخنة، مما أثار تساؤلات رواد صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى جمهور منة ومتابعيها على صفحتها، إعجابهم بمظهرها الساحر وجمالها، حيث علق أحدهم قائلا "جماليك يبزيد يوم بعد يوم، ارحمينا بقى حرام عليكي"، بينما كتب آخر "أيوه كده يا منة، ورينا القمر".