فيديو.. صافيناز تفضل المصريين عن أبناء جلدتها

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أكدت الراقصة صافيناز خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر على فضائية "إم بي سي مصر" أنها ترغب في الزواج من رجل مصري، وليس روسيا من جنسيتها.

وأضافت صافيناز في برنامج "يحدث في مصر"، أنها تشعر أن دمها مصري, مشيرة إلى أن الرجل الذي سيحبها، لن يمنعها أبدا من ممارسة الرقص الذي تعشقه.

وتعجب الإعلامي شريف عامر من إجابة صافيناز، مكررا سؤاله لها "والله عايزة تتجوزي مصري"، فجددت تأكيدها على إجابتها الأولى.

وأشارت صافيناز إلى أن أحد أسباب ممارستها للرقص الشرقي هي الفنانة الراحلة سعاد حسني, مشيرة إلى أنها أحبت الفن والرقص بعد مشاهدتها فيلم "خلي بالك من زوزو" الذي اشترته بالصدفة من أحد المحلات في موسكو.