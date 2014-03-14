ريكي مارتن يتخوف من تردي الأوضاع الأمنية في لبنان

أعلن الفنان ريكي مارتن الذي سيشارك في الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice أنه لن يمضي ليلته في بيروت، بل سيحضر بطائرة خاصة، وسيتوجه مباشرة إلى إستديو التصوير بعدها سينتقل الى المطار على الفور لمغادرة لبنان بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وأبلغ الفنان إدارة " Sony" التي أبرمت الاتفاق معه أنه من المرجح أن يتخلَّف عن الحضور لو شهدت المنطقة أيَّ توتر أو أعمال إرهابية.

وأثار مارتن الكثير من ردود الأفعال خاصة أن ادارة برنامج The Voice أعلنت عن مفاجاة الحفل الأخير بقدوم النجم العالمي إلى البرنامج.

وانتشرت معلومات حول تقاضي الفنان العالمي 300 ألف دولار مقابل مشاركته في البرنامج.