افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ينطلق من نهر النيل

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بدء احتفالات افتتاح الدورة الثالثة التي ستنطلق الثلاثاء المقبل عبر نهر النيل، حيث ستنطلق مجموعة من الذهبيات التي تحمل ضيوف المهرجان في الرابعة عصراً إلى مرسى معبد الأقصر، بمصاحبة فرق الموسيقى الشعبية، وبعد الوصول إلى المعبد سيتم إطلاق أعلام الدول المشاركة على بالونات الهيليم في سماء الأقصر.

وقال سيد فؤاد رئيس المهرجان: "سيحتضن معبد الأقصر حفل الافتتاح، حيث تم بناء مسرح بداخله، والفقرة الرئيسية في حفل الافتتاح هي عرض "باليه النيل" لفرقة باليه أوبرا القاهرة، موسيقى عمر خيرت وإخراج عبد المنعم كامل، وإشراف الدكتورة إيناس عبد الدايم، ويشرف على الحفل المخرج عمر زهران".

وأشار فؤاد إلى أن حفل الافتتاح سيشهد تكريم الفنان محمود عبد العزيز والنجم الأمريكي داني جلوفر والمخرج الغيني فلورا جوميز، فضلاً عن عرض فيلم "جمهورية الأطفال" بطولة داني جلوفر وإخراج فلورا جوميز.