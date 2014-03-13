نشطاء يتداولون عقد زواج عرفي لسما المصري

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عقد زواج عرفي منسوب إلى المطربة سما المصري، والإعلامي أحمد موسى.

وتحرر عقد الزواج المنشور على "فيس بوك" في تاريخ 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، بمقدم صداق قدره 10 آلاف جنيه، وظهر خلاله اسم سما المصري الحقيقي وهو سامية عطية حداقة، والاسم الكامل للإعلامي أحمد موسى، الذي ترك العمل بقناة التحرير مؤخرا وهو أحمد علي موسى موسى.

وشهد على العقد محمود عبدالغفار محمد، وعادل علاء سلام، فيما شكك البعض في صحة العقد، كونه لا يحمل أي أختام، وأنه من الممكن لأي شخص أن يكتب مثل هذا العقد لأي شخصيات مشهورة.

يذكر أن سما المصري آثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة، بسبب هجومها العنيف على الدكتور محمد البرادعي، وعدد من معارضي نظام الرئيس المصري الأسبق