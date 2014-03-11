صور.. ندى بسيوني تعود بملابس شفافة ومثيرة

أثارت عودة الفنانة ندى بسيوني للظهور إلى الساحة الفنية مرة أخرى، غضب من وجهوا لها دعوة حضور ختام المهرجان الكاثوليكي للسينما، وذلك بسبب الملابس المبالغ فيها، التي حضرت بها الحفل، حيث كانت ملابس شفافة ومثيرة، وكاشفة لمفاتنها، لتكون عودتها مثيرة للجدل، بعد غياب دام أكثر من 4 سنوات.

الختام شهد تكريم الفنان أحمد بدير عن مشواره الفني، المخرجة الشابة "ساندرا نشأت" عن الفيلم الأخير الذي قامت به "شارك"، حول دعوة المواطنين لقراءة الدستور والمشاركة في الاستفتاء، وقامت بإهداء الفيلم للمخرج محمد رمضان، الذي لقي مصرعه في عاصفة ثلجية بمدينة سانت كاترين.

واختتم المهرجان بتوزيع الجوائز على المبدعين، حيث فاز بالمركز الأول فيلم "الطلقة" للمخرج الشاب "تامر أرنست"، وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه, وفاز بالمركز الثاني فيلم "توافقي" للمخرج الشاب "شكري زكري"، وقيمة الجائزة 5 آلاف جنيه, وفاز بالمركز الثالث فيلم "ضفاير" للمخرج الشاب جون إكرام، وقيمة الجائزة 3 آلاف جنيه.