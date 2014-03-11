صورة مسربة لـ "نجاة الصغيرة" وهي في الثمانينات من عمرها

مع انتشار أخبار تؤكد اعتلال صحة الفنانة الكبيرة نجاة واصابتها بوعكة صحية قوية أدت إلى عدم خروجها من منزلها والتزامها الفراش ..انتشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيدة مسنة في الثمانينات من العمر حيث أكد ناشطون أنها اخر صورة لنجاة التي اعتزلت منذ سنوات طويلة .

وكانت الاعلامية بوسي شلبي وزوجة الفنان الكبير محمود عبد العزيز هي أول من نشر هذه الصورة على صفحتها الخاصة بالفيس بوك وعلقت بقولها "الفنانة القديرة نجاة ..ربنا يديكي الصحة ".

ونالت الصورة مئات التعليقات واثارت جدلا كبيرا ..خاصة أن نجاة تتعمد الاختفاء والعزلة منذ سنوات طويلة وترفض التصوير أو الظهور الاعلامي أو حتى الصوتي.