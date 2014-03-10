صورة .. باسكال مشعلاني تفاجئ جمهورها بإطلالة ريفية

فاجأت الفنانة اللبنانية جمهورها، بإطلالتها الريفية ، من خلال نشرها لصورة جديدة على صفحتها الشخصية، على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أثناء تواجدها في أحد المزارع .

ظهرت الفنانة الجميلة بسكال مشعلاني ، وهي ترتدي زي "ريفي" ، وحاملة "بلاص"، مما آثار إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأبدى جمهور بسكال إعجابه بالصورة ، عن طريق كتابة العديد من التعليقات التي توضح مدى إعجابهم بطلالتها البدوية ، وعلق أحدهم قائلا " أنتي زي القمر في أي حاجه تلبيسها ".

يذكر أن الفنانة بسكال المشعلاني ستسافر إلى الجزائر لكي تكون ضيفة شرف في برنامج ألحان وشباب الجمعة القادمة .