باسم سمرة يصور مشاهد من "وش سجون" في "سجن المرج"‎

يومان فقط وينتهي الفنان باسم سمرة من تصوير آخر مشاهده في فيلم"وش سجون"مع أحمد عزمي وأحمد وفيق ودينا فؤاد وإخراج عبد العزيز حشاد.

والغريب أن التصوير سيكون في أحد السجون الشهيرة بالقاهرة وهو سجن المرج ،حيث يتطلب التصوير ذلك وقرر المخرج أن يكون في سجن حقيقي وليس سجن مبني في ديكورات.

وقد وافقت الجهات الأمنية المصرية على منح أسرة الفيلم تصريحات شديدة التعقيد حتى يتم تصوير الفيلم بدون أي مشكلات .

ويذكر أن معظم مشاهد الفيلم تم تصويرها في مدينة الانتاج الاعلامي في ديكور المحكمة ، كما تم تصوير مشاهد بشوارع القاهرة .

وقد تقرر عرض الفيلم في منتصف مايو بمجرد تصوير اليومين المتبقيين.