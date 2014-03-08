صور.. قبلات تعيد بوسي ونور الشريف لحب قديم

أعاد الثنائي نور الشريف وبوسي، إلى الأذهان قصة حب طويلة، وقديمة، في حفل ختام فعاليات الدورة الـ62 لمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، حيث ظهرا معاً منذ بداية الحفل، وحتى نهايته، ولم يفارقا بعضهما البعض طوال الثلاث ساعات تقريباً، بل ذهبت بوسي إلى تقبيله على خشبة المسرح.

وصعدت بوسي إلى المسرح أثناء تكريم الفنان نور الشريف، الذي حصد جائزة الريادة السينمائية، حيث قامت بتقبيله، وترقرقت عيناه بالدموع وسط تصفيق الحضور, بينما ظهر على الشريف علامات المرض، وانخفاض في الوزن بشكل واضح.

وعاش نور الشريف وبوسي، قرابة ربع قرن، حتى انفصلا منذ عامين فقط.

يذكر أن الفنانة بوسي وقفت إلى جوار الفنان نور الشريف زوجها السابق، خلال رحلة مرضه الأخيرة, حيث سافرت معه إلى باريس أثناء رحلة علاجه.