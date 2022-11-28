غوغل يحتفي بـ"فتاة العرب".. من هي الشاعرة الإماراتية الراحلة عوشة السويدي؟
يحتفي محرك البحث "غوغل"، يوم الاثنين، بالشاعرة الإماراتية الراحلة عوشة السويدي، التي توفيت عام 2018.
ونشر "غوغل" على صفحته الرئيسية، صورة تعبيرية للسويدي، الملقبة بـ"فتاة العرب".
وعوشة السويدي -واسمها الكامل عائشة بنت خليفة بن الشّيخ أحمد بن خليفة السويديّة- هي شاعرة إماراتية، وُلدت عام 1920 في "المويجعي" بمدينة العين، ثم انتقلت للإقامة في دبي.
تلقت عوشة مختلف العلوم على يد أسرتها حيث ترعرعت في بيت علم ودين، وكان رجال العلم والشيوخ لا يغادرون مجلس أبيها.
وفي سن الثانية عشرة، بدأت بكتابة الشعر، متأثرة بالشاعرين الماجدي بن ظاهر والمتنبي.
وتعد السويدي من رواد الشعر النبطي في الإمارات والمنطقة، وتعتبر تجربتها الشعرية علامة بارزة ومرحلة انتقالية مهمة في مسيرة الشعر النبطي.
نُشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجلات ودواوين مسموعة، جمعها في ديوان "فتاة العرب" عام 1990 الشاعر حمد بن خليفة بو شهاب.
عُرفت السويدي بداية بلقب "فتاة الخليج"، إلى أن أطلق عليها نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقب "فتاة العرب"، بعد تكريمها وتقليدها وسام إمارة الشعر في عالم الشعر الشعبي في عام 1989.
وتوفيت "فتاة العرب"، في تموز/ يوليو 2018، في إمارة دبي، عن عمر ناهز 98 عاما.
ورحب العديد من النشطاء على موقع تويتر، بخطوة "غوغل" الاحتفاء بالشاعرة عوشة السويدي.
وكتب علي بن تميم: "يحتفي جوجل اليوم بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي (1920 ـ2018) فتتصدر صورتها صفحته الرسمية".
وأشار إلى أن "مهرجان العين للكتاب احتفى بها أيضا قبل أيام ضمن برنامج الكلمة المغناة.. فتاة العرب فخر شعرية الحب والحكمة بتراثها الإبداعي الثري وحضورها الشعري الفريد".
من جانبه، علق المذيع والكاتب عارف عمر، بالقول: "جوجل يحتفي بشاعرة الإمارات الكبيرة إحدى رموز الشعر النبطي الإماراتي الراحلة فتاة العرب، وهو لقب للشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي رحمها الله".
بدوره، نشر مبارك اليافعي مقطع فيديو يتضمن نبذة عن سيرة حياة الشاعرة عوشة السويدي.