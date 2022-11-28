غوغل يحتفي بـ"فتاة العرب".. من هي الشاعرة الإماراتية الراحلة عوشة السويدي؟

وعوشة السويدي -واسمها الكامل عائشة بنت خليفة بن الشّيخ أحمد بن خليفة السويديّة- هي شاعرة إماراتية، وُلدت عام 1920 في "المويجعي" بمدينة العين، ثم انتقلت للإقامة في دبي.

تلقت عوشة مختلف العلوم على يد أسرتها حيث ترعرعت في بيت علم ودين، وكان رجال العلم والشيوخ لا يغادرون مجلس أبيها.

وفي سن الثانية عشرة، بدأت بكتابة الشعر، متأثرة بالشاعرين الماجدي بن ظاهر والمتنبي.