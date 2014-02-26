صور.. منة فضالي تثير الجدل بفستان أبيض "مثير"

نشرت الفنانة المصرية منة فضالي ، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أثناء خضوعها لجلسة تصوير، أقل ما يمكن وصفها بـ"الجريئة والمثيرة".

وظهرت الفنانة منة الفضالي في كامل أنوثتها وإثارتها ، حيث ارتدت فستان أبيض قصير ، يظهر كل مفاتنها ، فضلا عن قيامها بعمل بعض الإيماءات المثيرة.

وأبدى متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي إعجابهم بأنوثتها الطاغية وجمالها وقال أحدهم "إيه النااااااااار ده"، بينما انتقدها البعض الآخر من محبيها بسبب ملابسها المثيرة ، حيث علق أحدهم قائلا "ياخسارة ضيعتي براءتك اللي هي كانت سر جمالك".

يذكر أن الفنانة منة فضالي بدأت تصوير أولى مشاهدها في المسلسل الجديد "الإكسلانس"، والذي يقوم ببطولته النجم أحمد عز.