ميغان ماركل تضع خاتم الأميرة ديانا خلال تسلم جائزة "مناهضة العنصرية"

ظهرت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، مرتدية خاتمًا بحجر الـ"أكوامارين" الكريم، الذي يعود إلى حماتها الأميرة الراحلة ديانا.

وصوّر الصحفيون الخاتم الاستثنائي خلال تسلم ميغان وزوجها الأمير هاري، جائزة "مناهضة العنصرية" في حفل جوائز "ريبل أوف هوب" لمنظمة روبرت كينيدي الأمريكية، الذي أقيم في مدينة نيويورك مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميغان أرادت إحياء ذكرى الأميرة ديانا في هذا الحفل، من خلال وضع خاتمها، الذي يبلغ ثمنه نحو 90 ألف دولار.