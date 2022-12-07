ميغان ماركل تضع خاتم الأميرة ديانا خلال تسلم جائزة "مناهضة العنصرية"
ظهرت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، مرتدية خاتمًا بحجر الـ"أكوامارين" الكريم، الذي يعود إلى حماتها الأميرة الراحلة ديانا.
وصوّر الصحفيون الخاتم الاستثنائي خلال تسلم ميغان وزوجها الأمير هاري، جائزة "مناهضة العنصرية" في حفل جوائز "ريبل أوف هوب" لمنظمة روبرت كينيدي الأمريكية، الذي أقيم في مدينة نيويورك مساء أمس الثلاثاء.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميغان أرادت إحياء ذكرى الأميرة ديانا في هذا الحفل، من خلال وضع خاتمها، الذي يبلغ ثمنه نحو 90 ألف دولار.
وكانت الأميرة ديانا قد كلفت مجموعة "أسبري" البريطانية للمجوهرات بتصميم هذا الخاتم عام 1990.
وأهدى الأمير هاري الخاتم لميغان في خطوبتهما، وظهرت به الدوقة لأول مرة بعد مراسم زواجها في مايو 2018.
كما سبق لميغان أن ارتدت الخاتم خلال جولتها مع الأمير هاري في "تونغا" بأكتوبر عام 2018.
إطلالة ميغان البيضاء
اختارت ميغان لحفل جوائز "ريبل أوف هوب"، فستانًا باللون الأبيض من توقيع دار الأزياء الفرنسية "لوي فيتون"، أرفقته بحقيبة يد سوداء صغيرة.
كما وضعت الدوقة المعتزلة أقراطًا ذهبية طويلة، بينما صففت شعرها للخلف بتسريحة كعكة منخفضة.
هاري ومجوهرات والدته
يذكر أن الأمير هاري كان قد أهدى ميغان مجموعة كبيرة من مجوهرات والدته بينها ساعة ثمينة من "كارتيه"، كما صمم لها خاتم خطوبة من أحجار ألماس كانت ملكاً لأمه الأميرة الراحلة أيضاً.
وتحدث الأمير هاري، في تصريحات سابقة، عن خاتم الخطوبة الذي قدمه لميغان، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع ذوقها ويناسب أسلوبها.