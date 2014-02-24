طليق هيفاء وهبي يصفعها بتصريحاته الساخنة

القاهرة - (خاص) من نجلاء أبو النجا

في رد فعل قوي له على شائعة عودتهما مرة أخرى كزوجين نفى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ما تردد عن نيته العودة للفنانة هيفاء وهبي وذلك بعد أن حضرت حفل خطوبة شقيقته مي مؤخراً وتبع هذا الحفل شائعات العودة للحياة الزوجية بعد طلاق عام ونصف تقريباً.

وقال أبو هشيمة: "أنا وهيفاء لسنا أصدقاء الآن بالشكل المتعارف عليه، نحن انفصلنا بهدوء وبشكل محترم، ولا يوجد أي مشاكل بيننا وعلاقتنا طيبة، وهي صديقة أسرتي وهم على اتصال دائم، ولبت دعوة شقيقتي مي بحضور حفل خطوبتها، ولكن وسائل الإعلام استغلت الأمر للترويج لعودة حياتنا الزوجية ويجب أن أوضح أن عودتنا مستحيلة والموضوع منتهي بالنسبة لي ولا أحب الحديث نهائياً عنه".

وكانت آخر شائعة خرجت في بعض الصحف اللبنانية عن هيفاء وأبو هشيمة، أنه تمكن من استرجاع السيارة التي كان أهداها إياها في بيروت، وذلك غصبا عنها، واشترت هي لنفسها ثلاثة سيارات جدد نكاية به.