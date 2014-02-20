كاريس بشار تنشر صورها مع ابنها الوحيد مجد

نشرت النجمة السورية كاريس بشار عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، صورة لابنها الوحيد مجد شادي، وصورة أخرى وهي تحتضنه، دون كتابة أي تعليق على الصورتين.

و نشرت صورتان لها من مسلسل "قلم حمرة"، الذي تصور مشاهده في مدينة جبيل اللبنانية، أمام كاميرا المخرج حاتم علي، وبالاشتراك مع كاتبة النص يم مشهدي، ومن إنتاج شركة "إيبلا" الدولية، وبمشاركة الفنّانين: سلافة معمار وعابد فهد ورامي حنّا واظلي الروّاس وريم علي وأحمد الأحمد ودانا مارديني وديمة الجندي وجلال شموط وغابرييل مالكي ونوار يوسف ومعتصم النهار.

وضيوف العمل،لينا حوارنة وسحر عساف ورغد مخلوف والفناّنة الكبيرة منى واصف.

و"قلم حمرة" ثاني أعمال كاريس في هذا الموسم، حيث انتهت أخيرا من تصوير مسلسل "خواتم" في العاصمة دمشق، والذي يعرض حالياً على قناة المسلسلات العربية "ألفا"، إحدى قنوات (OSN).

والعمل من 33 حلقة، كتبت نصه ديانا الأحمر، ومن إخراج ناجي طعمي، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم: عبد المنعم عمايري وكندة حنّا وميلاد يوسف ومرح جبر وجيني إسبر وندين تحسين بيك ولينا دياب.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال ناجح تجري خلفه النساء من أجل استمالته، إلا أنه مشهور بالفتك بأعدائه بذكائه ودهائه، ويقوم بذلك عبر شبكة مكونة من خمس نساء يأتمرن بأمره، ورغم أنه يفرض هيمنته عليهن،إلا أنه ينمو الصراع الأشرس بين هيمنة الرجولة وسلطة الأنوثة،وهو من إنتاج شركة "غولن لاين للإنتاج والتوزيع الفني".