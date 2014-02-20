كيم كارداشيان تؤمّن على مؤخرتها بـ 21 مليون دولار

كشفت تقارير إعلامية أن نجمة البرامج الواقعية كيم كادراشيان أمّنت على مؤخرتها بـ 21 مليون دولار لحفظ أهم ما تمتلك، على ما يبدو.

وتشتهر كارداشيان بتضاريس جسدها الممتلئة والتي نقلتها إلى عالم الشهرة بسرعة صاروخية، إلى جانب أفراد عائلتها الكبيرة، الذين يطلون على شاشات التلفزة الأميركية عاما بعد الآخر.

ونقلت مصادر مقربة عن كادراشيان لمجلة "غرازيا" أن شريكها ووالد طفلتها كاني وست رأى أن مؤخرتها هي أهم ما تمتلكه كيم فنصحها بضرورة التأمين عليها.

ومن المقرر أن يتزوج الإثنان في وقت لاحق من هذا العام، علما أنه ينوي التأمين على صوته ببوليصة مليونية مشابهة.

وكارداشيان ليست الأولى التي تؤمن على أجزاء من جسدها، إذ كان نجم كرة القدم الإنكليزية ديفيد بكهام أمّن على جسده في العام 2006 بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني. ومثلهما أمنت ماريا كاري على ساقيها ببوليصة بلغت مليار دولار.

وغالبا ما تتحدث كيم بفخر عن تضاريسها ولا تتوانى في المفاخرة بجسدها عند كل إطلالة إعلامية.

وقالت عن مؤخرتها في تصريحات سابقة:"أستغرب كيف أن العالم مهووس بمؤخرتي، ولكني أتقبل الموضوع واعتبره إطراء".