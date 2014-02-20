عرض فرنسي لإعادة عمر الشريف إلى التمثيل

تلقى النجم العالمي عمر الشريف عرضا للتمثيل في فيلم فرنسي، رغم إعلانه اعتزال التمثيل، وفق مصادر مقربة من الفنان المصري.

وأوضحت المصادر، أن النجم المصري لم يحسم موقفه تجاه العرض، حتى الآن، نافية أن يكون الشريف أصيب بمرض "الزهايمر" كما يشيع البعض. وأن اعتزاله التمثيل، يأتي رغبة منه في العيش بعيدا عن صخب الحياة الفنية، وأجواء التصوير.

وبدأ الشريف عمله في الفن، في العام 1952، في فيلم "صراع في الوادي" أمام فاتن حمامة، وإخراج يوسف شاهين.

وأشارت المصادر إلى أن عدم حسم الشريف لموقفه من المشاركة في الفيلم المعروض عليه، لا يعني أنه يفكر في العودة إلى التمثيل.

يذكر أن آخر ظهور للفنان عمر الشريف كان في الفيلم المغربي "روك القصبة"، الذي أخرجته ليلى مراكشي، وشارك في بطولته الممثلة الفلسطينية هيام عباس، والممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي.