ديمة بياعة للمتنمرين على سنها: "اغلقوا فمكم"

طالبت الفنانة السورية ديمة بياعة المتنمرين على عمرها، بعد أن وصفها البعض بـ"الختيارة"، بـ"السكوت" في حال لم يرغبوا بالحديث بإيجابية.

وقالت "بياعة" في لقاء إعلامي مع "ترند" إن "تجريح الناس يؤثر سلبا عليهم، خاصة إن كان الشخص المُنتقد ضعيف الشخصية".

واستنكرت قيام البعض بالإساءة للآخرين، مطالبة إياهم بأن "يدعوا الآخرين وشأنهم"، لافتة إلى أنه من المفترض تشجيع الفنانين الذين يقدمون محتوى مفيدا، على حد قولها.