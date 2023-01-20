ديمة بياعة للمتنمرين على سنها: "اغلقوا فمكم"
طالبت الفنانة السورية ديمة بياعة المتنمرين على عمرها، بعد أن وصفها البعض بـ"الختيارة"، بـ"السكوت" في حال لم يرغبوا بالحديث بإيجابية.
وقالت "بياعة" في لقاء إعلامي مع "ترند" إن "تجريح الناس يؤثر سلبا عليهم، خاصة إن كان الشخص المُنتقد ضعيف الشخصية".
واستنكرت قيام البعض بالإساءة للآخرين، مطالبة إياهم بأن "يدعوا الآخرين وشأنهم"، لافتة إلى أنه من المفترض تشجيع الفنانين الذين يقدمون محتوى مفيدا، على حد قولها.
وعلقت في معرض الفيديو: "بقول للناس اتركوا العالم تشتغل، اتركوا العالم بحالها، اذا عندكن كلمة حلوة قولوها، ما عندكن "تمكن سكروه" ما فيه داعي، أي تجريح للناس ممكن كلمة تجرح تؤثر على نفسيتو وحالو، هذا الشخص ممكن يكون ضعيف شخصية، ليه؟ إذا نحنا ناس عمنقدم محتوى محترم والو فايدة المفروض نشجعن".
وأرفقت الفنانة السورية فيديو اللقاء، الذي نشرته عبر حسابها في تطبيق "انستغرام"، مع تعليق انتقدت فيه "المتنمرين"، إذ قالت: "شكرا على الفيديو إن شالله الكلمة توصل والعالم يلي بتجرح تحس انها عم تؤذي أشخاصا نفسيًا وما ينسوا انو الدنية دوارة ورح يشربوا من نفس الكاس إذا مو هنن حدا قريب عليهم، قل خيرا أو اصمت".
وتلقت الفنانة السورية ديمة بياعة انتقادات، بسبب عودتها لمسلسل "صبايا" في جزء سادس، إذ سخر عدد من المتابعين من عودتها لتمثيل دور شابة، خاصة أنها أصبحت تبلغ من العمر 44 عاما.
يذكر أن المخرج السوري فادي وفائي سبق وأعلن انطلاق تصوير "صبايا" في سوريا، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.
ويضم العمل فنانات سبق وشاركن في أجزاء "صبايا" السابقة، إضافة إلى ممثلات جديدات، من بينهن: ديمة بياعة، جيني إسبر، ميرنا شلفون، نورا العايق، وشكران مرتجى، دوجانة عيسى، ندى برهوم ولين ضحية.