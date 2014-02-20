صور.. دوللي شاهين تستعد لاطلاق "فيديو كليب" جديد

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من ميكساج أغنيتها الجديدة التي صورتها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب. الأغنية كلمات مصطفى زين، ألحان حسن عبيد، توزيع أحمد عبد العزيز وميكساج ياسر أنور.

وكانت قد صورت الكليب تحت إدارة المخرج باخوس علوان الذي مزج بين الأكشن والإستعراض في أكثر من 7 ديكورات و7 لوكات مختلفة تظهر فيها دوللي.

استعان المخرج باخوس علوان بفريق عمل ضخم لاتمام هذا العمل واستغرق تحضير الديكورات والملابس ما يقارب الشهر, وهو الآن في المراحل الأخيرة من المونتاج، ويتوقع صدور الأغنية الأسبوع المقبل.

الجدير بالذكر أن السندريللا اللبنانية استأنفت تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد المرافعة الذي يجمعها بنخبة من النجوم باسم ياخور،تامر عبد المنعم، سميحة أيوب، فاروق الفيشاوي وطلعت زكريا ومجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

أحد المشاهد في الفيديو كليب