إيمي سمير غانم بديلة لـ"حنان ترك" مع هنيدي

بدأت النجمة إيمي سمير غانم تسجيل دورها في الموسم الجديد من مسلسل "سوبر هنيدي" لتقف أمام النجم محمد هنيدي للمرة الثانية بعد فيلم "تيتة رهيبة"، وتقوم إيمي بدور خطيبة سوبر هنيدي في المسلسل، وهي الشخصية التي كانت تجسدها النجمة حنان ترك في الأجزاء السابقة قبل اعتزالها التمثيل.

وقال شريف جمال مخرج العمل: إن إيمي نجمة كوميدية تتميز بالموهبة والتلقائية، مؤكداً أنه قد تم عقد عدة جلسات عمل بينهما للتحضير لدورها في المسلسل، وأوضح جمال أنه قد بدأ فعلياً في مرحلة التسجيل الصوتي بعد أن تم تصميم شخصية إيمي الكارتونية.

ومن ناحيتها عبرت إيمي سمير غانم عن سعادتها للعمل في مسلسلات الكارتون، وأشارت إلى أن أول فرصة لها كانت مع نفس المخرج الذي عملت معه في بدايتها في عالم التمثيل، عندما شاركت في مسلسل "عائلة الأستاذ أمين" الكارتوني، والذي جمعها مع والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز وشقيقتها دنيا منذ تسع سنوات.

مسلسل "سوبر هنيدي"، تأليف الساخر عمر طاهر، فكرة وإخراج شريف جمال، إنتاج ستديوهات د.منى أبو النصر.