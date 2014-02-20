صباح لم تمت وصورتها على سرير المرض قديمة

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ابنة شقيقة الفنانة صباح "كلودا" تناشد رئيس الجمهورية اللبنانية بالتدخل لحماية صباح من الإشاعات وتطلب من وسائل الإعلام عدم نشر صورة خالتها وهي على سرير المرض.