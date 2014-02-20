صباح لم تمت وصورتها على سرير المرض قديمة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة صباح وهي على سرير المرض، ولكن تبين بعد ذلك أن الصورة قديمة .
"قامت الدنيا ولم تقعد" بعد أن اعتقد الجميع بأن صباح تعرضت لوعكة صحية جديدة، بدأت الأخبار تنتشر عن أنها فارقت الحياة.
الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخذت للأسطورة اللبنانية في مرحلة سابقة من مرضها وفق ما أعلنت ابنة شقيقتها كلودا وناشدت رئيس الجمهورية اللبنانية بالتدخل لحماية صباح واعتبرت من فعل هذه الفعلة ارتكب جريمة مطالبة وسائل الإعلام بعدم نشر الصورة، إلا أن صباح لم تسلم من شائعة وفاتها التي أكد عدم صحتها صديقها المقرب جداً ومزينها جوزيف غريب الذي طمأن الجميع على أنها بصحة جيدة.