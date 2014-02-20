فيديو.."برومو" برنامج مواهب الرقص الشرقي من دينا

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الراقصة المصرية تكشف عن أحدث مشاريعها الفنية في "برومو" برنامجها الخاص بالبحث عن مواهب الرقص الشرقي.