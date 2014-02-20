فيديو.."برومو" برنامج مواهب الرقص الشرقي من دينا

إرم – (خاص) من تانيا منيف
كشفت الراقصة المصرية دينا عن أحدث مشاريعها الفنية في برومو تم طرحه بالإنترنت في موقع يوتيوب الأربعاء.
وتقول الراقصة المصرية "دينا" في برومو برنامجها الخاص بالبحث عن مواهب الرقص الشرقي: "كان الرقص الشرقي عبارة عن لوحة فنية جميلة فيها جاذبية وإبداع"، ويذكرنا البرومو بأشهر الرقصات أمثال تحية كاريوكا وسامية جمال ونجوى فؤاد فيفي عبده وغيرهن.
وتوضح دينا أنّ القائمون على البرنامج يبحثون عن راقصة شرقية تجمع الرقص بالجاذبية والإبهار، وتضيف الراقصة دينا أنها ستكون ضمن لجنة تحكيم البرنامج وأنها فخورة بإعادة الرقص الشرقي الأصيل للوطن العربي.
ومن المقرر عرض الموسم الأول من هذا البرنامج الفني على قناة "القاهرة و الناس"، ولم تعلن القناة حتى الآن عن اسم البرنامج، مكتفية بطرح البرومو لحين الإعلان عن كافة تفاصيل البرنامج.