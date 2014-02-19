سوزان سكاف تشارك بأربعة مسلسلات وفيلمين

دمشق - بدأت الممثلة سوزان سكاف بتصوير مشاهدها في خماسية "سولو" مع المخرج زهير قنوع، مؤدية فيها دور "ناهد" التي تعمل كسكرتيرة تعجب بمديرها الذي يجسد دوره الفنان عباس النوري وتحبه لمدة عشر سنوات دون علمه، وعندما تأتي فتاة جديدة للعمل لديه وتدعى "سيلا" تقوم بدورها الفنانة كندا حنا يعجب بها، وتحاول "ناهد" الدفاع عن حبها ولكن بطريقة راقية.

وهذا العمل هو الرابع في رصيد سوزان، التي اختارت أن تكون إطلالتها هذا العام مميزة من خلال أربعة أعمال ستعرض في الموسم الدرامي المُقبل.

بداية سوزان كانت من خلال مشاركتها كضيفة في حلقة من حلقات مسلسل "زنود الست 3" للمخرج تامر إسحاق، مؤدية دور شخصية سيدة مغربية.

كما أنهت الشهر الماضي، تصوير دورها في المسلسل الشامي "خان الدراويش"، عن نص للكاتب مروان قاووق، ومن إخراج سالم سويد، وبطولة كل من: أيمن رضا، ومرح جبر، ووفاء موصللي، وأندريه سكاف، وجمال العلي، غادة بشور، وآخرين.

كذلك شاركت سوزان مؤخراً، في خماسية "نصر"، من مسلسل "الحب كله"، مع المخرج زياد الريس، أدت فيها شخصية إمرأة وصولية لا تأبه لشيء في الحياة سوى مصلحتها الشخصية والمادة .

ولن يقتصر حضور سوزان هذا العام على الدراما، حيث شاركت في ثاني تجاربها السينمائية، في فيلم "الأم" للمخرج باسل الخطيب، مجسدةً فيه شخصية (ماجدة) المرأة الثرية، الشفافة التي تغرم بشاب ممثل، والذي يجسد شخصيته الفنان عامر علي وتحاول مساعدته كثيراً، وكانت سكاف قد أنهت تصوير فيلم "بانتظار الخريف" للمخرج جود سعيد نهاية العام الماضي.

وتعرف سكاف بجرأتها الفنية، حيث قامت العام الماضي بحلق شعرها كاملاً بسبب الدور الذي قدمته في مسلسل "حائرات" أمام كاميرا المخرج سمير حسين، وبررت حينها حلاقة شعرها، بأنها لم تأخذ فرصتها الحقيقية لإبراز طاقاتها وإمكاناتها الفنية، وقد كان لها ما أرادت بعد النجاح الكبير الذي حققته في المسلسل.