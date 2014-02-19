تامر حسني ينعي أسر ضحايا سانت كاترين على الفيسبوك

القاهرة – (خاص) من رشا حمدي
نعى المطرب تامر حسني، أسر ضحايا العاصفة الثلجية بسانت كاترين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مطالباً متابعيه بقراءة الفاتحة على أرواح الضحايا.
وتابع حسني "لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسر ضحايا العاصفة الثلجية بسانت كاترين بسيناء مصر، نسألكم الفاتحة والدعاء لهم بالرحمة.. ربنا يصبر أهاليهم".
ويذكر أنّ رحلة سفاري لقي فيها 4 من المصريين مصرعهم بينهم المخرج السينمائي محمد رمضان، ونجاة 4 آخرين بأعجوبة، بسبب عاصفة ثلجية على منطقة جبل الزعتر بسانت كاترين.