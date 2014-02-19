تامر حسني ينعي أسر ضحايا سانت كاترين على الفيسبوك

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

المطرب المصري يطلب من معجبيه عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك" قراءة الفاتحة على أرواح الضحايا.