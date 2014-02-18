فيديو .. إيمي تطرح "رجيما" ينقص الوزن 8 كيلو في الأسبوع

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كشفت الفنانة المصرية إيمي عن سر احتفاظها برشاقتها المعهودة، موضحة أنها تتبع رجيم قاسي لمدة أسبوع لإنقاص وزنها 8 كيلوجرام، مؤكدة على أن جسمها يستجيب سريعا لهذا النظام.

وتابعت : " الإفطار ثابت طوال الإسبوع وهو عبارة عن 3 تفاحات أو 3 برتقالات، أما الغداء فهو عبارة عن أرز مسلوق وزبادي، واليوم الثاني مكرونة مسلوقة وزبادي، واليوم الثالث بطاطس مسلوقة وزبادي، واليوم الرابع فراخ مشوية أو مسلوقة وزبادي، اليوم الخامس لحمة وزبادي، واليوم السادس سمك فقط، أما اليوم السابع من الممكن أختيار أي يوم من الأيام الستة وتطبيقه".

وأضاف الفنانة إيمي أنه يمكن أكل هذه الأطعمة بشكل مفتوح دون تحديد كم معين، محذرة من تكرار هذا الرجيم لمدة تزيد عن أسبوعين.