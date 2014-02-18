الأمطار تفسد فرحة غادة عبد الرازق وتلغي تصوير" السيدة الأولى"

تسبب هطول الأمطار بغزارة على القاهرة في إفساد أول أيام تصوير لمسلسل "السيدة الأولى " للنجمة غادة عبد الرازق حيث بدأت التصوير بالفعل بمنطقة فيلات عرابي لكن الأمطار أفسدت كل شيء وأغرقت معدات التصوير والممثلين وطاقم العمل.

وبناء عليه اضطر المخرج محمد بكير إلى تأجيل تصوير مشاهد المسلسل لمدة أسبوع على الأقل لحين تحسن الأحوال الجوية مما أصاب غادة عبد الرازق بحالة حزن شديدة وتداول البعض أن الحسد يصيب المسلسل منذ اللحظات الأولى.