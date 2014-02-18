النوري يجمع نجوم الدراما السورية في زفاف ابنته

إرم - (خاص) دمشق

بعيداً عن الصحافة والأضواء، وبحضور الأهل والمقربين والأصدقاء من أهل الفن، احتفل النجم السوري عباس النوري وزوجته الكاتبة عنود الخالد، بزفاف ابنتهما البكر والوحيدة رنيم على الشاب خالد عثمان، البعيد تماماً عن الوسط الفني، بينما العروس من أمهر عازفات البيانو بسوريا.

وتميز الحفل الذي أقيم بفندق "شيراتون" دمشق، بحضور كبار نجوم الدراما، يتقدمهم الفنان الكبير دريد لحام وزوجته، والنجم بسام كوسا، والفنان جهاد سعد، والمخرج ناجي طعمي وزوجته الممثلة كندا حنا، والممثلات ميسون أبو أسعد، وجيني اسبر، ونادين تحسين بيك، وشكران مرتجى، ووفاء موصللي، وتولين البكري، ونظلي الرواس رفقة زوجها الفنان جلال شموط، وغيرهم من أهل الفن.

ورقص عباس بفرح كبير مع ابنته الوحيدة، متميزاً برأسه الأصلع، حيث يتابع حالياً تصوير مشاهده في مسلسل "صرخة روح"، إلى جانب ميسون أبو أسعد، في خماسية "سولو"، للمخرج زهير قنوع.

ويذكر أن النوري يتابع أيضاً تصوير مشاهده ضمن الجزء السادس من المسلسل الشهير "باب الحارة"، مستمراً بتجسيد شخصية "أبو عصام"، التي غاب عنها في الجزأين الأخيرين.

يُشار إلى أن للنوري ثلاثة أولاد هم: رنيم، وميار الذي أنهى دراسته الثانوية وأنضم لمنتخب شباب سوريا في كرة السلة وهو عازف ناي أيضاً، وريبال الذي يواصل دراسته في المرحلة الإعدادية.