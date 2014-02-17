صورة دوللي شاهين عارية في أفيش فيلمها الجديد

أطلقت شركة الغرام المنتجة لفيلم "ظرف صحي" ثلاث أفيشات دعائية للفيلم الذي سيعرض خلال أيام بدور العرض المصرية.

وأطلقت الشركة أيضاً أفيش خاص باللبنانية دوللي شاهين وظهرت دوللي بمفردها على الأفيش، والغريب أنها ظهرت وكأنها عارية تماماً وتخفي تفاصيل جسدها برغوة صابون.

وورائها خلفية خضراء ضخمة وحوض استحمام أبيض، وأثارت الصورة بعض الانتقادات بسبب عري دوللي في صور الأفيش وهو أمر غريب على السينما في الفترة الأخيرة.

وهناك أفيشان آخران يظهر فيهما كل أبطال الفيلم.

والفيلم بطولة دوللي شاهين، ونيرمين ماهر، وحسام فارس، سليمان عيد، منة عرفة، المطربين الشعبيين عبد الباسط حمودة ومحمود الحسيني، ولاعب كرة القدم إبراهيم سعيد، بالإضافة لبعض الوجوه الجديدة، ومنتأليف عبد المنعم طه، وإخراج إبرام نشأت، وتوزيع شركة أفلام "النصر".