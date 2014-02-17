غادة رجب: استفدت كثيراً من غنائي بـ"التركية"

تميزت الفنانة غادة رجب بالتنوع في أعمالها الغنائية بين المصري والخليجي والتركي، لكنها غابت في الآونة الأخيرة عن تقديم الأغاني الرومانسية وفضلت المشاركة في الأغاني الوطنية لاقتناعها بأن الظروف التى تمر بها البلاد تتطلب من الفنان توضيح موقفه خاصة وأن الفنان جزء من المجتمع لاينعزل عنه

س: ماذا عن مشاركتك فى أوبريت "تسلم الأيادي"؟ ج: لقد شاركت في هذا الأوبريت وكان الهدف منه رد الجميل وتحية للجيش المصري لما فعله معنا في الفترة الماضية والحمد لله لاقى النجاح وردود الأفعال من الجمهور هي التي شهدت بذلك.

س: ما تعليقك بأن أغلب المطربين يشاركون في أغنيات وطنية ؟ ج: في الفترة الماضية سمعنا كثيراً ممن يقدمون الأغنيات الوطنية، فالفنان جزء من المجتمع فيجب عليه المشاركة في الأحداث التي تمر بها البلاد، فمن الواجب أن يقدم عملاً يعبر عن انتمائه لوطنه.

س: ما الذي دفعك لتسجيل ألبوم خليجي؟ ج: قمت بجولة خليجية في قطر والإمارات و قابلت أكثر من ملحن وشاعر وموزع خليجي ومنهم ناصر الصالح وعصام الشرايطي فتحمست كثيراً لتقديم ألبوم خليجي، ويضم الألبوم 12 أغنية كلها باللهجة الخليجية ومتنوعة في الأفكار وأتمنى أن يكون خطوة إيجابية ويضيف إلى رصيدي الفني.

س: أليس تقديم ألبوم خليجي خروجاً عن المألوف؟ ج: أعتبر هذا الألبوم ليس خروجاً عن المألوف لأني قدمت من قبل أكثر من أغنية خليجية؛ فأنا أجيد الغناء الخليجى وأعتبر ألبومي هذا خطوة إيجابية وتنوعاً فيما أقدمه، والجمهور الخليجي له حق عليّ.

س: وماذا عن تجربةغنائك بالتركية؟ ج: استفدت كثيراً من تجربة غنائي بالتركية ؛ فالأتراك فنانون حقيقيون ومتميزون ويستخدمون آلات موسيقية لا يستخدمها المصريون في أغنياتهم مثل آلة "الكلارينيت" وغنيت بالتركية من قبل على هذه الآلة في إحدى الحفلات.

س: برأيك .. بماذا كان تميزك عن غيرك من المطربات المتواجدات على الساحة الغنائية؟ ج: أخذت حقي على الساحة الفنية جيداً ولي جمهوري الذي يحبني كما أنني حققت نجاحاً لم تحققه غيري من المطربات وكنت من أوائل من اتجهن للغناء بالتركية وهذا التنوع منحني الثقة في الظهور على مسارح غنائية عالمية وحفلاتي لاقت نجاحاً كبيراً .

س: ما ترتيبك إلى جانب أنغام وشيرين؟ ج: كلنا نملك شريحة كبيرة من الجمهور فهناك جمهور يحبني ويتابعني وهناك جمهور يحب شيرين وأنغام ويتابعهما وهذا الأمر متروك للجمهور.

س: ما سبب رفضك عروضللتمثيل في الفترة الماضية؟ ج: منذ أن قدمت دور نجاة في مسلسل "السندريلا"لم أجد العمل المناسب الذي يجذبني فلن أعود للتمثيل إلا من خلال عمل تمثيلي غنائي لأنني مطربة في الأصل ولست ممثلة .

س: وماذا عن الحب والزواج في حياتك؟ ج: أنا كأية فتاة عادية تحلم بالزواج والإنجاب والأسرة والاستقرار فحياة الفنانة دائماً ما تكون بالفعل غير مستقرة لكن حينما أجد ابن الحلال وأرى فيه ما يناسبني لن أتردد لحظة في ذلك فالأمر متعلق بالنصيب.