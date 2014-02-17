الخاسرون في الأوسكار سيربحون هدايا بقيمة 55 ألف دولار

يبدو أن فرص نجوم هوليود للربح عالية جدا هذا العام، فحتى لو شاء التصويت أن يحرمهم من التمثال المذهب فإن معلنين ومروجين حضّروا كيسا مليئا بالهدايا بقيمة 55 ألف دولار لكل النجوم المرشحين.

وتتراوح الهدايا بين 750 دولارا وصولا إلى رحلة سياحية بقيمة 9 آلاف دولار.

ومن الهدايا الموجودة قسائم لأحذية فاخرة وجهاز تدليك منزلي بقيمة 2560 دولارا، ومنتجات تجميل وجلسة تدليك، إلى جانب ساعات مع مدرب رياضي خاص بقيمة 850 دولارا.

وتتضمن الجوائز أيضا إقامة في منتجع فاخر بهاواي بقيمة ألفي دولار ورحلة إلى المكسيك بقيمة 3300 دولار.

إلا أن أغلى هدية كانت رحلة إلى لاس فيغاس بقيمة 9 آلاف دولار تتضمن تذكرتين إلى فندق لوي أندرسون ومشروبات ووجبات في أحد المطاعم الشهيرة.

في المقابل نقلت صحيفة "دايلي نيوز" عن خبير بمصلحة الضرائب أن النجم الذي يقبل كيس الهدايا المقدم سيضطر أن يدفع للحكومة الأميركية ما قيمته 7315 دولارا كضريبة على قيمة ما سيستمتع به من دلال.