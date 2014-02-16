"شارع شباب" ... برنامج يطرح هموم الشباب الفلسطيني بأساليب مبتكرة

كانت نواة العمل بضع مقاطع فيديو قصيرة سجلت على كاميرا الجوال، لتكون الشرارة التي انطلق منها مجموعة من شباب جامعة النجاح الوطنية في نابلس، في "شارع شباب".

هو برنامج شبابي يحاكي واقع الشباب ومشاكلهم ويعطيهم المجال من اجل التعبير عن قضاياهم بحرية مطلقة دون قيود، هولكل طلاب الجامعة،ولا يقتصر على شخص معين أو فئة معينة.

يقول رؤوف الحواري وهو أحد الشباب القائمين على البرنامج، لـ "إرم" أن البرنامج من إنتاج وإخراج وتصوير طاقم عمل "شارع شباب" وهم مجموعة من طلاب جامعة النجاح الوطنية من كليات مختلفة ويعتمد على مساهمتهم الذاتية، بدون أي دعم مؤسساتي أو خارجي.

ويضيف، أن الفكرة أتت بعد عمل فيديو قصير للتضامن مع الاسير المحرر خضر عدنان على كاميرا جوال وبجودة رديئة، يعرض مداخلات قصيرة للطلاب تعبر عن تضامنهم مع الشيخ المضرب عن الطعام (في ذلك الوقت)، وبعد نشره على اليوتيوب أخذ صدى كبير ووصلت المشاهدات إلى 2000 مشاهدة في يوم واحد ، "بعد هذه التجربة وصلنا إلى قناعة بأن الإعلام المرئي على شبكات التواصل الإجتماعي هي وسيلة سهلة الوصول ومحبّبة لدى مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي".

ويشير الحواري، إلى أن الحلقات الرسمية المعروضة إلى الآن هي: مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وبعدين مع إرتفاع الأسعار، شو بتعرف عن التطبيع، كيف حال البلد، سلوكيات طلاب، رسائل إلى الأسرى، مواهب طلاب، شو آخر كتاب قرأته، والذي استطلع مستوى انتشار القراءة ونوعيتها بين طلاب جامعة النجاح الوطنية، وسلّط الضوء على مبادرة "تنوين" الشبابية لدعم القراءة والمطالعة خارج الكتاب المنهجي.

بالإضافة إلى حلقة مواهب طلاب 2، والتي كشفت خلال عرضها عدد من مواهب طلبة النجاح والذين لم يعلم بهم أحد من قبل كـ :نانسي سعادة كلية القانون عزف كمان ،طارق عنبتاوي واحمد غنام كلية الاقتصاد تقليد شخصيات ، رباب عبد الهادي ورند الشكعة كلية الفنون عزف على اللات موسيقية ، عبير حرب كلية رياضة واصغر حكم في العالم مهارات كروية ، ايناس لبادة كلية طب صيدلة رسم بالالوان ، مصطفى الهموز كلية هندسة اللعب بالنار ، تالا بني عودة كلية فنون تصميم داخلي غناء

وأكد خلال حديثه لـ "إرم"، أنه عرض على فريق العمل عدة فرص لبث البرنامج على عدد من المحطات المحلية أو أن تتبناه بعض الوكالات الإعلامية ، لكن الرأي الغالب كان أن يبقى "شارع شباب" هو مشروع غير مرتبط بأي جهة يمكن أن تؤثر على خط عمل البرنامج أو تضع له سقف معين .