"مبادئ الجيوبوليتيك"كتاب يصدر قريباً

دمشق ـ يصدر قريباً في العاصمة دمشق، عن "دار أفكار" السورية، بالتعاون مع "دار ومكتبة عدنان" البغدادية، كتاب بعنوان "مبادئ الجيوبوليتيك"، وهو عبارة عن دراسة للباحثة الأكاديمية الدكتورة نوار محمد ربيع الخيري، تتطرق فيه إلى ماهية "الجيوبوليتيك" كونه علماً يشكل جزءاً مهماً وحيوياً من العلاقات الدولية والإستراتيجية، فلا يكتمل البحث فيهما ودراستهما من دون دراسة الناحية الجيوبوليتيكية لهما، وذلك من خلال معرفة الآثار السياسية على الجوانب الجغرافية أو على المكان أو الإقليم، والتي توضح مكانة الدولة قوةً أو ضعفاً وبما يخدم سياسات الدول وإستراتيجياتها وما تحمله من أهداف تسعى إلى تحقيقها.

ومما جاء في مقدمة المؤلفة، أنه: "تتفق الإستراتيجيات الدولية على اختلافها على أهمية ومحورية العامل الجغرافي – السياسي في تحقيق أهداف الدولة وطموحاتها وتثبيت مكانتها في سلم توزيع القوى الدولية وإظهار الدور الأكثر تميزاً، بل والسعي إلى تحسين تلك المكانة وذلك الدور. فالعامل الجغرافي مرتبطاً مع سياسة الدولة ينتج السياسة الجغرافية أو الجيوبوليتيك التي تدفع أو تشجع الدول ذات الطموحات بل وذات الأطماع كذلك على الامتداد والتوسع على حساب غيرها من الدول".

تضيف د. نوار: "تعد السياسة الجغرافية أو الجيوبوليتيك مفهوم وسياسة ليست بالحديثة من حيث الطرح والتداول، فقد تم طرحها وتداولها كمعنى ومضمون لسياسة دول حتى قبل أن يتم التوصل إلى اكتشاف مصطلح الجيوبوليتيك، إذ تم تداول معناها الدقيق ضمن مصطلح وعلم الجغرافية السياسية".

وتتابع المؤلفة قائلة أن: "البحث في الجيوبوليتيك يستلزم تحديد المفردة أو المصطلح كمفهوم ومضمون وسياسة وتعيين الفروقات بينه وبين الجغرافية السياسية، وبينه وبين غيره من المصطلحات التي من الممكن أن تقترب منه" .