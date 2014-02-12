تامر هجرس: مازال الطريق طويلا جداً أمامي

حقق الفنان "تامر هجرس" شهرة منذ بداية مشواره الفني، من خلال مشاركته في العديد من الأعمال الفنية، لكن نجوميته الحقيقية جاءت بعد تقاسمه البطولة في فيلم "عمليات خاصة"، وهو ما ساعده على القيام ببطولة فيلم "البلد دي فيها حكومة"، ورغم ذلك يرى هجرس أن الشهرة التي حققها لم تشفع له لتحقيق النجومية.

س: لماذا وافقت على المشاركة في مسلسل "القضية إكس" ؟

ج: لأنه مسلسل اجتماعي مشوق وفكرته جيدة وأعجبتني كثيراً خاصة أن السيناريو مكتوب بحرفية عالية ومضمون القصة جذاب كما أن المسلسل لم يستهلك مجهوداً كبيراً مني لأنني صورت مشاهدي فيه في غضون أيام قليلة ولذلك اعتبرت العمل يعوض غيابي في الفترة الماضية، والمسلسل بطولة نضال الشافعى ، عزت أبو عوف ، رانيا يوسف وإياد نصار، تأليف محمود فليفل، وإخراج خالد مهران.

س: كيف تُقيّم تجربتك في مسلسل " مكان في القصر" ؟

ج: سعيد جداً بالتعاون مع فريق عمل"مكان في القصر" وهذه هي المرة الأولى التي أعمل فيها مع غادة عادل وباسل خياط ووجدت التعاون معهما ممتعاً وكان بيننا انسجام في تصوير الأحداث التي جمعتنا معاً وأتمنى أن ينال العمل النجاح المطلوب من الجمهور.

س: ما هو الجديد الذي تقدمه في شخصية "مكان في القصر"؟

ج: كل اختياراتي تكون على أساس وجود اختلاف فيما يشاهده الجمهور، حيث أجسد في "مكان في القصر" دور طالب بكلية الطب يعمل في إحدى صيدليات المنطقة الشعبية التي يعيش فيها مع غادة عادل وتكون بينهما قصة حب لكن رغبته في الوصول إلى تحقيق أحلامه وطموحاته بطريقة سريعة يضطر من أجل ذلك السفر للخارج ويترك حبيبته .

س: ما سبب غيابك عن السينما ؟

ج: ليس هناك سينما الآن لأن المنتجين يخشون المجازفة بأي عملجديد بسبب عدم استقرار الأحوال السياسية في مصر ومعظم الأعمال السينمائية التي عرضت أخيراً لم تحظ بالنجاح المطلوب ولم تحقق الإيرادات المرجوة.

س: كيف تختار أدوارك؟

ج: أختار الأدوار التي تستهويني وتكون فيها مشاعر وطبقات تمثيلية كثيرة تخرج كل ما لديَّ من طاقات بالإضافة إلى ضرورة تنوع الأدوار وتضيف لرصيدي الفني وليس العكس .

س: هل ترى أنك حققت نجوميتك؟

ج: ما زال الطريق طويلاً جداً أمامي لتحقيق طموحاتي وأحلامي في الوسط الفني ومن يظن أنه وصل فهو واهم لأن النجومية لا تعني الجمود ولكن الحمد لله قدمت أعمالاً كثيرة صادفت نجاحاً واسعاً وأصداء قوية لدى الجمهور .

س: لماذا رفضت المشاركة كضيف شرف في مسلسل "آسيا" ؟

ج: أعتز جداَ بعلاقتي مع الفنانة "منى زكي" التي برعت في تجسيد شخصية "آسيا"، وكل ما في الأمر أنني تلقيت دعوة من مؤلف العمل للظهور كضيف شرف ووافقت لكنني وجدت بعد ذلك تجاهلاً شديداً منه لفترة طويلة، هذا كل ما حدث .