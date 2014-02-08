الشاب مامي يجسد شخصية البوعزيزي مفجر الثورة التونسية

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المبدعون التونسيون ينظرون إلى شخصية البوعزيزي على أنها شخصية تاريخية غيرت مسار الحياة السياسية في بلدهم.