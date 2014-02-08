الشاب مامي يجسد شخصية البوعزيزي مفجر الثورة التونسية

رغم كل المشكلات التي تمر بها تونس على المستوى السياسي إلا أن شخصية مفجر ثورتها محمد البوعزيزي ما تزال تداعب خيال المبدعين خارج تونس أيضاً، بوصفه شخصية تاريخية غيرت مسار الحياة السياسية في تونس.
وتشجع مطرب الراي الجزائري الشاب مامي لخوض تجربة التمثيل من خلال فيلم سينمائي جديد، من إنتاج التونسي طارق بن عمار، ويتناول الفيلم قصة مفجر الثورة التونسية "البوعزيزي".
ويتدرب مامي الآن على التمثيل من خلال كورسات مكثفة ودورات متخصصة.
وتجري الآن عملية كتابة السيناريو وترشيح الأبطال المشاركين استعدادا للتصوير خلال شهرين على الأكثر.