صور..مونيكا بيلوتشي أولا وهيفاء وهبي في المركز 24

في استفتاء أمريكي حول أجمل 30 امرأة في العالم لعام 2013 أجراه موقع Hollywoodbuzz، وشارك في التصويت عليه نحو أربعة ملايين شخص حول العالم، فازت النجمة هيفاء وهبي بالمركز الـ"24" وتفوقت على النجمة العالمية بيونسيه.
وتربعت على القمة النجمة العالمية الإيطالية مونيكا بيللوتشي وتلتها كيت ابتون، فيما جاءت آنجلينا جولي في المركز الثالث.
وقال الموقع أن الأسماء الواردة في الاستفتاء جرى اختيارها من قبل الناس وتضم اللائحة الأقوى، والأذكى، والأشهر، والأجمل، والأنجح والأكثر إثارة بين النساء في العالم.
وجاء ترتيب القائمة من المركز الاول وحتى الثلاثين على النحو التالي:
1. Monica Bellucci
2. Kate Upton
3. Angelina Jolie
4. Aishwarya Rai Bachchan
5. Irina Shayk
6. Meryem Uzerli
7. Charlize Theron
8. Amber Heard
9. Rihanna
10. Scarlet Johansson
11. Megan Fox
12. Adriana Lima
13. Halle Berry
14. Eva Mendes
15. Miranda Kerr
16. Katy Perry
17. Amanda Seyfried
18. Olivia Wilde
19. Mila Kunis
20. Kristen Stewart
21. Kim Kardashian
22. Jennifer Lawrence
23. Taylor Swift
24. Haifa Wehbe
25. Beyonce
26. Candice Swanepoel
27. Jessica Alba
28. Anne Hathaway
29. Deepika Padukone
30. Fan Bingbing