صور..مونيكا بيلوتشي أولا وهيفاء وهبي في المركز 24

في استفتاء أمريكي حول أجمل 30 امرأة في العالم لعام 2013 أجراه موقع Hollywoodbuzz، وشارك في التصويت عليه نحو أربعة ملايين شخص حول العالم، فازت النجمة هيفاء وهبي بالمركز الـ"24" وتفوقت على النجمة العالمية بيونسيه.

وتربعت على القمة النجمة العالمية الإيطالية مونيكا بيللوتشي وتلتها كيت ابتون، فيما جاءت آنجلينا جولي في المركز الثالث.

وقال الموقع أن الأسماء الواردة في الاستفتاء جرى اختيارها من قبل الناس وتضم اللائحة الأقوى، والأذكى، والأشهر، والأجمل، والأنجح والأكثر إثارة بين النساء في العالم.

وجاء ترتيب القائمة من المركز الاول وحتى الثلاثين على النحو التالي:

1. Monica Bellucci

2. Kate Upton

3. Angelina Jolie

4. Aishwarya Rai Bachchan

5. Irina Shayk

6. Meryem Uzerli

7. Charlize Theron

8. Amber Heard

9. Rihanna

10. Scarlet Johansson

11. Megan Fox

12. Adriana Lima

13. Halle Berry

14. Eva Mendes

15. Miranda Kerr

16. Katy Perry

17. Amanda Seyfried

18. Olivia Wilde

19. Mila Kunis

20. Kristen Stewart

21. Kim Kardashian

22. Jennifer Lawrence

23. Taylor Swift

24. Haifa Wehbe

25. Beyonce

26. Candice Swanepoel

27. Jessica Alba

28. Anne Hathaway

29. Deepika Padukone

30. Fan Bingbing